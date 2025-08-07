Home AmbienteLa bioacustica dei cetacei: se ne parla in una conferenza nel Casale della Giannella
La bioacustica dei cetacei: se ne parla in una conferenza nel Casale della Giannella

L'iniziativa è in programma venerdì 8 agosto

di Redazione
Orbetello (Grosseto). Venerdì 8 agosto, alle 18, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Voci dal profondo blu: bioacustica dei cetacei e impatti del rumore sottomarino”, a cura della dott.ssa Laura Pintore, Marine Wildlife Expert del Wwf Italia.

Naturalista ed etologa appassionata di cetacei, da ottobre 2018 svolge un dottorato di ricerca in Scienze biologiche e biotecnologie applicate all’Università di Torino, finanziato dal Wwf Italia. Il focus della sua ricerca è l’impatto acustico di origine antropica e i suoi effetti sui cetacei del Santuario “Pelagos”.

È qualificata come guida responsabile di Whale Watching per i turisti su imbarcazioni adibite al whale watching e come Guida Snorkeling certificata dalla didattica subacquea Ssi. Ricopre il ruolo di direttore scientifico dei Certificate Program “Manager della Biodiversità” e “Professione Whale Watcher” dell’European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis).

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, Orbetello, strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello  (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Per informazioni:

  • telefono e whatsapp: 388.4231098
  • e-mail: oasiorbetello@wwf.it
  • Facebook: Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano
  • Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano
