“Luoghi comuni”: il paese ospita la mostra personale di pittura di Mario Auad

Orbetello (Grosseto). Una stazione ferroviaria, la sala di un museo, il tavolo di un bar dove fermarsi a sorseggiare un caffè: è dedicata alla bellezza della quotidianità e alla meraviglia di un tempo dilatato fatto di attimi “sospesi”, la mostra “Luoghi comuni” che il pittore Mario Auad propone a Orbetello.
L’esposizione, che dall’8 al 17 agosto sarà ospitata nella sala espositiva ex Frontone (in piazza della Repubblica 1), presenta una selezione di opere che raccontano spazi abitati dalla ripetizione e dalla quieta familiarità, dove si compiono gesti minimi, condivisi, a volte invisibili.
La mostra
Ma proprio in ciò che è comune — nel quotidiano, nell’effimero, nel fugace — può celarsi una forma di poesia profonda. Come scriveva Charles Baudelaire nel suo elogio del “Pittore della vita moderna“, la bellezza si manifesta non solo nell’eterno, ma nel presente che scorre, nella realtà così com’è, colta con sguardo attento e partecipe.
Questa mostra si nutre di quello sguardo: sceglie di fermarsi sulle scene che spesso trascuriamo, di contemplare ciò che crediamo di conoscere. Le immagini non raccontano l’eccezionale, ma invitano a vedere — e forse a sentire — il senso nascosto nell’ordinario.
In un tempo che tende a celebrare l’inedito e il sensazionale, “Luoghi comuni” propone una forma di attenzione silenziosa. Una pittura che non grida, ma osserva. Che restituisce al quotidiano la sua densità, e al comune la sua dignità
Mario Auad, completato il ciclo di studio alla Scuola nazionale di Belle Arti del Perù, con specializzazione in pittura, si laurea in Arte alla Facoltà di Lettere e Scienze umanistiche dell’Universidad Mayor de San Marcos. I suoi soggetti pittorici vanno dall’en plein air a immagini della cultura pop e della quotidianità urbana. Attualmente vive a Roma, dove continua a cercare nuovi scenari, lasciandosi guidare dalla pittura.
L’inaugurazione è in programma venerdì 8 agosto alle 19.00.
Orario di apertura: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 22.00.
Ingresso libero.
Infoline: 338.4874673