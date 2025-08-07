Ferragosto in musica: in piazza Guerrazzi tornano i Groovin’ Groupies

Follonica (Grosseto). Venerdì 15 agosto, dalle 21.30, tornano sul palco di piazza a Mare (piazza Guerrazzi), a Follonica, a grande richiesta dopo il successo dell’estate 2024, i Groovin’ Groupies, band toscana che suona musica ispirata agli anni ’50 e ’60, con un repertorio che spazia dallo swing al rockabilly, dal pop americano degli anni ’60 alla motown e al soul.

Il loro stile musicale si concentra sulla musica americana ’50 e ’60, con un repertorio che include classici di quel periodo, con particolare attenzione a colonne sonore di film e TV e a icone come Elvis, Wilson Pickett, James Brown, Aretha Franklyn, Tina Turner e tanti altri ancora.