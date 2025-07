In città arriva il trenino Summer: ecco il servizio di trasporto estivo per i grandi eventi

Follonica (Grosseto). L’estate follonichese viaggia sul trenino Summer.

“Quest’anno – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla mobilità Sandro Marrini – Follonica sperimenterà una mobilità estiva pensata al servizio dei grandi eventi e degli eventi del fine settimana presenti al Parco Centrale, ma anche nel resto della città. Entrerà in funzione per tutto il mese di agosto il trenino Summer, il servizio sperimentale che di fatto, senza costi aggiuntivi per l’Ente ma anzi con un risparmio, sostituirà la precedente esperienza del Nautibus, che purtroppo aveva registrato scarsi risultati”.

In pratica, si andrà a rafforzare l’esperienza dei trenini estivi, prevedendo la possibilità di raggiungere e lasciare l’arena spettacoli del Parco Centrale in occasione delle grandi iniziative, quindi nella fascia oraria serale e notturna.

“La nuova soluzione, concordata con il privato – continua Marrini –, punta ad accogliere e raccogliere gli ospiti della città in occasione dei grandi eventi e delle manifestazioni che si tengono ad agosto nel Golfo sia per raggiungere le location delle iniziative, sia per arrivare nel cuore della città. In pratica il trenino Summer fermerà nella zona del Parco Centrale e raggiungerà l’area sud di Follonica e quella a nord passando dal centro cittadino e collegando il lungomare”.

“Il carattere sperimentale del servizio – specifica il sindaco – sarà funzionale all’attuale redazione del Piano della mobilità urbana che prevede la collocazione dei principali parcheggi gratuiti per i turisti appena fuori dal centro urbano, così da non andare a gravare sul traffico interno al cuore abitato della città”.

Il trenino Summer, che avrà costi contenuti per gli utenti, resterà in servizio per tutto il mese di agosto, periodo più popolato, e, se dovesse funzionare, servirà quindi a gettare le basi per un servizio più strutturato per la prossima estate e quelle future.

Intanto, l’assessore alla mobilità Sandro Marrini ha dato mandato agli uffici di definire le modifiche al percorso. A breve tutti i dettagli – corse e orari – saranno resi pubblici attraverso i canali istituzionali del Comune e una presentazione pubblica.