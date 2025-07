“Un libro per te”: i volumi del progetto distribuiti gratuitamente al Manciano Street Music Festival

Manciano (Grosseto). Da oggi, venerdì 11 luglio, a domenica 20 luglio i libri del progetto “Un libro per te” arrivano a Manciano grazie alla collaborazione con il Manciano street music festival, che regalerà i volumi ai visitatori della manifestazione con l’iniziativa “Alza il volume”.

Si aprirà oggi, infatti, il sipario sulla quindicesima edizione della manifestazione musicale che ospiterà per il secondo anno di fila, per questo e per il prossimo fine settimana, uno scaffale allestito all’ingresso della manifestazione dove i visitatori potranno scegliere tra romanzi, fumetti, libri per ragazzi o saggi e portarli via gratuitamente.

“Siamo felici di collaborare per il secondo anno consecutivo – spiega Marco Bigozzi, ideatore del progetto ‘Un libro per te’ – con l’associazione musicale Diego Chiti che ospiterà i nostri volumi per favorire la lettura. Ci teniamo a sottolineare che i libri messi a disposizione sono in regalo e non in prestito, e arrivano dalle donazioni che il progetto riceve costantemente dai privati e dalle biblioteche comunali, in primis quelli della Biblioteca Chelliana di Grosseto, che per fare spazio ai nuovi volumi scelgono ogni anno di destinarci libri da regalare ai cittadini. Il nostro progetto ospita oltre 2mila volumi che i lettori possono prendere gratuitamente ogni giorno all’Abbriccico, la struttura di Uscita di Sicurezza in via Lazzaretti 10 a Grosseto, e i nostri volontari ricevono ogni settimana richieste di donazioni. Ci teniamo a ringraziare di cuore Michele Santinelli, Stefania Buccioni e tutti gli organizzatori del festival che anche quest’anno ci permetteranno di regalare tanti libri”.

A Manciano, dunque, si potranno prendere in regalo i libri del progetto “Un libro per te” da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio, in piazza della Rampa, e da venerdì 18 a domenica 20 luglio.

Il progetto

Il progetto “Un libro per te” è ospitato a Grosseto nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in via Davide Lazzaretti 10 a Grosseto, ed è aperto, fino al cambio di orario, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Inoltre, i libri del progetto sono disponibili anche in molti punti di distribuzione come la pizzeria Casabona, in via Oberdan a Grosseto, e il bagno Bertini di Marina di Grosseto. Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook @unlibroperte o il profilo Instagram @unlibroperte.gratis.

Nella foto: Marco Bigozzi (a destra) ed alcuni volontari del progetto al punto di distribuzione di Manciano