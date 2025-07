Consorzio di Tutela Bianco di Pitigliano e Sovana: Stefano Formiconi è il nuovo presidente

Pitigliano (Grosseto). Il Consorzio di Tutela dei vini Bianco di Pitigliano Doc e Sovana Doc annuncia una nuova fase di rilancio e rinnovamento, con la nomina di Stefano Formiconi alla presidenza.

Figura di grande esperienza e profonda conoscenza del territorio maremmano, Formiconi guiderà il Consorzio con l’obiettivo di valorizzare le denominazioni tutelate, rafforzare l’identità dei vini locali e promuovere con decisione la loro diffusione sui mercati nazionali e internazionali.

“Il Bianco di Pitigliano e il Sovana sono espressioni autentiche del nostro territorio, con una storia e una qualità che meritano di essere raccontate con forza e orgoglio – dichiara il neopresidente –. Lavoreremo per rafforzare la riconoscibilità delle nostre Doc e per sostenere i produttori in una fase di sfide e grandi opportunità”.

Questa nuova fase del Consorzio vede anche l’ingresso di nuove cantine, giovani produttori che si sono affacciati da poco al mondo del vino, ma che già rappresentano realtà economiche e agricole importanti sul territorio per un giusto mix tra giovani imprenditori e figure storiche locali.

Il Bianco di Pitigliano Doc è una storica denominazione tra le prime riconosciute in Italia (1966), nasce da uve Trebbiano Toscano, Greco, Malvasia e Verdello coltivate sui terreni tufacei dell’area di Pitigliano. Fresco, sapido e minerale, il Bianco di Pitigliano è un vino versatile, adatto all’aperitivo come all’abbinamento con piatti della cucina mediterranea.

Il Sovana Doc è l’espressione dell’anima rossa della Maremma collinare, si declina in versioni Rosso, Rosato e nelle tipologie monovitigno (Sangiovese, Merlot, Aleatico). I vini Sovana raccontano la forza e l’eleganza delle uve locali, con un profilo moderno e riconoscibile.

Una nuova visione per il futuro

Con il rinnovo degli organi consortili e l’insediamento del nuovo presidente e del vicepresidente, che sarà Edoardo Ventimiglia, altra figura storica del mondo vitivinicolo locale, il Consorzio si pone nuovi obiettivi strategici, su tutti quello di rafforzare la tutela delle denominazioni attraverso un’attenta vigilanza e promozione del marchio, sviluppare attività di comunicazione e marketing mirate a valorizzare i vini e di conseguenza tutto il territorio di origine; creare sinergie con il comparto turistico, enogastronomico e culturale della Maremma.

“Ripartiamo dalle nostre radici e guardiamo al futuro con spirito di squadra – conclude Formiconi –. Il Bianco di Pitigliano e il Sovana devono tornare ad essere ambasciatori di qualità, autenticità e bellezza del territorio”.