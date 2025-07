Rotary Club, nominato il consigli direttivo: tutti i membri

Follonica (Grosseto). Domenica 6 luglio, a Cala Felice, nella cerimonia del passaggio delle consegne, si è celebrata la conferma dell’ingegner Gabriele Pazzagli alla presidenza del Rotary Club Follonica.

Hanno partecipato alla serata gli assistenti del governatore uscente Carlo Paoli ed entrante Barbara Fiorini, entrambi del Rotary Club di Massa Marittima, i presidenti dei Rotary Club di Grosseto, Bisenzio Le Signe, Massa Marittima e Piombino, la presidentessa dell’Inner Wheel Follonica, Mariella Fusi, e la tesoriera del. distretto 209 dell’Inner Wheel, Paola Zalaffi.

“Complimenti a Gabriele per le numerose attività svolte e per i riconoscimenti distrettuali ottenuti; un grosso in bocca al lupo per tutto ciò che farà nella prossima annata – si legge in una nota del Rotary Club Follonica -. Un sincero grazie va a tutti i partecipanti che con i loro contributi hanno valorizzato la serata, completamente dedicata al sottolineare l’apporto dato da ciascun socio durante l’anno trascorso”.

Di seguito il consiglio direttivo 2025-2026: