Raccolta dei rifiuti, l’appello del Comune: “Ritirate la 6Card o sarete a rischio multa”

Grosseto. Il Comune di Grosseto rinnova l’appello ai cittadini residenti nel capoluogo e nelle frazioni a ritirare la propria tessera 6Card.

La 6Card, personale e gratuita, è assegnata a ogni nucleo familiare per consentire il corretto conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta abilitati e rappresenta un passo fondamentale per la tutela del territorio.

Tutti i residenti nel Comune di Grosseto hanno diritto alla tessera, la quale può essere ritirata personalmente o tramite delega (autocertificazione e copia del documento intestatario) all’ufficio comunale di piazza Alfonso La Marmora 1 nei seguenti orari:

lunedì e martedì dalle 9 alle 13;

giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.

A breve sarà avviata una verifica dei nominativi ancora in giacenza e il mancato ritiro senza giustificato motivo potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni future.

“Rispettare l’ambiente è un dovere civico e un atto d’amore verso la nostra città – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli –. Il ritiro della 6 Card rappresenta un gesto semplice, ma fondamentale per contribuire al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre gli abbandoni e tutelare il decoro urbano. L’adozione di pratiche sostenibili, come ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli imballaggi, preferire prodotti sfusi e donare ciò che non si utilizza più, può fare la differenza per l’ambiente e per la comunità”.