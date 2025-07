Incendio nei pressi di un campeggio, il Comune: “Non recatevi nella zona delle fiamme”

Aggiornamento ore 18.03: è in fase di contenimento l’incendio scoppiato a Castiglione della Pescaia, nella zona del campeggio Santa Pomata, che ha interessato circa un ettaro di pineta, dove sono presenti abitazioni e strutture ricettive.

Sono circa 600 le persone evacuate. I campeggiatori evacuati sono stati alloggiati in altri campeggi e strutture ricettive, mentre il palazzetto dello sport è stato aperto per la distribuzione di pasti e per funzioni di accoglienza.

Nell’area stanno operando 4 elicotteri dell’Antincendi boschivi e uno dei Vigili del fuoco. Sono 10 le squadre Aib impegnate, con il direttore delle operazioni del Comune di Scarlino, oltre a personale dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento ore 17.05: sul posto, sono in azione 4 elicotteri della Protezione Civile della Toscana, oltre a quello dei Vigili del Fuoco. Canadair in allerta, l’incendio al momento è circoscritto in zona di interfaccia.

Aggiornamento ore 16.56: continuano le operazioni di spegnimento. In corso anche l’evacuazione del campeggio con gli scuolabus comunali.

Allestito al palazzetto di Casa Mora il presidio di primo soccorso con viveri, acqua e 118. Predisposti 600 pasti per questa sera ed è in fase di organizzazione l’eventuale pernotto nel palazzetto con sacchi a pelo e brandine.

Tutte le autobotti delle forze armate di Grosseto si stanno dirigendo sul posto per dare supporto alle attività di spegnimento.

Aggiornamento ore 16.35: le fiamme stanno interessando una pineta storica, nella zona di Ricamare, con presenza di abitazioni e campeggi. E’ stato disposto l’invio immediato di due elicotteri della Regione Toscana e di squadre di volontariato antincendi boschivi. In azione anche un elicottero dei Vigili del fuoco e numerose autobotti, a causa del rischio che possano essere interessati dal fuoco manufatti civili.

La Strada delle Rocchette è stata chiusa in ingresso.

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È in corso un incendio in località Rocchette, nei pressi del campeggio Santa Pomata.

Sul posto sono già operativi i Vigili del Fuoco, la Vab, i Carabinieri e le squadre della Protezione Civile comunale e provinciale.

“Invitiamo la cittadinanza a non recarsi nella zona di Rocchette fino al termine dell’emergenza – si legge in una nota del Comune di Castiglione della Pescaia –, per agevolare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza di tutti”.

Notizia in aggiornamento