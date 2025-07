Controllo del Vicinato: nasce un nuovo gruppo in città

Grosseto. Cresce in città e nelle frazioni del Comune di Grosseto la voglia di aderire al progetto “Controllo del Vicinato”: nei giorni scorsi infatti è stato costituito un nuovo gruppo presso Piazza caduti della Polizia di Stato; il coordinatore è Patrizia Cini, 63 anni (nella foto in alto), laureata in Scienze giuridiche, impiegato bancario, che al momento della nomina ha dichiarato: “Adoro vivere a Grosseto e desidero fortemente che la nostra città possa essere sempre più ordinata, sicura e vivibile, per questo ho aderito ed accettato l’incarico di coordinatore”.

Cambio al vertice invece, nel gruppo di Controllo del Vicinato Piazza Albegna. Krizia Carito (nella foto in basso), venticinquenne studentessa di Giurisprudenza, sostituisce in qualità di coordinatore il fondatore del gruppo Vincenzo Barucco, che assumerà l’incarico di vice.

Krizia, figlia del già luogotenente dei Carabinieri Ivan Carito (neo-coordinatore del Controllo del Vicinato di Castiglione della Pescaia), dopo la nomina ha dichiarato: “Sono felicissima di questo incarico, ho tante idee, ma soprattutto voglio ascoltare i cittadini residenti, credo che la forza del nostro gruppo stia proprio nella collaborazione e nel contributo di ognuno. E’ mia intenzione coinvolgere anche i giovani nei gruppi, faremo squadra per creare progetti e iniziative che ci coinvolgano tutti. Un sentito ringraziamento va a Vincenzo Barucco per l’eccellente lavoro sinora svolto.

I gruppi del vicinato di Grosseto rappresentano un’iniziativa comunitaria volta a promuovere la sicurezza e la coesione sociale tra i residenti di diverse aree della città. Questi gruppi sono formati da volontari che si uniscono per collaborare con le autorità locali, condividere informazioni e organizzare attività che rafforzano il senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini. Tra gli obiettivi principali vi sono la prevenzione di crimini attraverso la vigilanza reciproca e la comunicazione tempestiva di situazioni sospette, nonché la promozione di eventi sociali che coinvolgano tutta la comunità. I gruppi del vicinato sono un esempio positivo di come la partecipazione attiva dei cittadini possa contribuire a migliorare la qualità della vita e a rendere i quartieri più sicuri ed accoglienti.

Per informazioni sulle attività dei gruppi del Controllo del Vicinato è possibile visitare il sito dell’associazione Controllo del Vicinato (www.acdvevents.it), oppure scrivere una mail all’indirizzo buonvicinatogrosseto@gmail.com