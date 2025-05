“Illuminare lo skatepark”, al via la petizione: ecco dove firmare

Follonica (Grosseto). Rendere lo skatepark del Parco Centrale di Follonica più sicuro, vivibile e accessibile anche nelle ore serali: è con questo obiettivo che l’Asd Balance ha lanciato una petizione pubblica per l’installazione dell’illuminazione nell’area dedicata agli sport urbani. Un’iniziativa nata dal basso e aperta a tutta la cittadinanza, che vuole stimolare un dialogo costruttivo valorizzando uno dei luoghi pubblici più attivi della città.

L’illuminazione dello skatepark, infatti, rappresenta un intervento relativamente semplice, ma dall’impatto significativo: consentirebbe l’utilizzo dell’area anche nelle ore serali, sia in inverno – quando il buio arriva presto – sia in estate, quando le alte temperature rendono spesso poco praticabile l’uso diurno.

“Molti ragazzi e ragazze ci chiedono perché, in una città come Follonica, uno skatepark così frequentato rimanga al buio dopo il tramonto. E non parliamo solo di atleti o membri dell’associazione – racconta Maciej Vella, presidente di Asd Balance -. Ogni giorno vediamo persone di tutte le età che passano da lì: famiglie, giovani, turisti, spettatori. Lo skatepark è diventato uno spazio di aggregazione naturale. Illuminandolo, lo si renderebbe ancora più aperto, sicuro e accogliente per tutti.”

Negli ultimi anni l’area ha registrato un importante aumento della partecipazione: non solo grazie all’attività dell’associazione, che organizza corsi, eventi e open day, ma anche per l’interesse crescente verso gli sport urbani e la cultura dello spazio pubblico condiviso. In estate, lo skatepark è meta quotidiana anche per turisti e visitatori, molti dei quali, specialmente le famiglie, si fermano a guardare, fotografare o provare in autonomia le strutture.

“L’illuminazione permetterebbe non solo di prolungare l’attività sportiva in sicurezza, ma anche di migliorare la vivibilità generale del Parco Centrale, contribuendo a una gestione più partecipata dello spazio urbano, prevenendo il degrado e incentivando comportamenti positivi – aggiunge Vella -. È un piccolo intervento che risponde a un grande bisogno della città.”

La petizione è disponibile online e sarà promossa anche con una serie di attività informative, campagne social e momenti pubblici di confronto e ascolto. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, ai frequentatori dello skatepark e a chi crede nella cura e nella valorizzazione dei beni comuni.

Per firmare la petizione: https://chng.it/WdGNnHTwCV