Forza Italia, Gabbrielli: “Bene ingresso di Ludovico Baldi”

Grosseto. L’ingresso in Forza Italia di Ludovico Baldi è visto di buon occhio da Amedeo Gabbrielli che si prepara al confronto politico e alla condivisione di idee con il giovane consigliere comunale di Grosseto.

«Sono molto soddisfatto dell’ingresso in Forza Italia da parte di Ludovico – dichiara Gabbrielli –, perché avrò un nuovo compagno di viaggio in Consiglio comunale e non solo. Sono convinto che porterà nuove energie e un importante arricchimento in questo importante momento per il partito».

Gabbrielli si sofferma poi sulla convinzione delle scelte: «La mia decisione di far parte di Forza Italia sta diventando sempre più importante e funzionale e quindi il mio intento è quello di consolidare il posizionamento, puntando anche sulle diversità di pensiero all’interno del partito, in quanto solo con il confronto si può ottenere un arricchimento per tutto il partito».

Il consigliere comunale ribadisce la sua posizione: «Principi e valori cattolici che Papa Leone XIV ha ben precisato in questi giorni. Una politica basata sulla condivisione e la partecipazione, vissuta come servizio e come più alta forma di carità. Garantire sostegno e solidarietà, riconoscendo contributi ed agevolazioni, a chi é più debole economicamente e a chi é più svantaggiato. Le soluzioni potrebbero essere: attuare il baratto amministrativo, già approvato in Consiglio comunale, ma non ancora realizzato, ed abbassare le tasse. Occorre poi una politica che promuova nuove forme di fare impresa garantendo occupazione, la sussidiarietà potrebbe essere individuata come giusto strumento».

Uno slancio necessario per affrontare le prossime sfide: «Garantire la sicurezza, avere servizi pubblici funzionanti e spazi sportivi aperti e ben funzionanti. Sono gli altri dei punti su cui concentrerò la mia attività», precisa in conclusione Amedeo Gabbrielli.