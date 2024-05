Parcheggio temporaneo per l’estate: al via i lavori al Parco centrale

Follonica (Grosseto). In previsione dell’imminente stagione estiva e in considerazione del fatto che sono in corso i lavori per realizzare a Follonica un polo scolastico 0-6 anni nell’area adiacente all’incrocio stradale tra via Massetana e via Sanzio (con finanziamento Pnrr), area precedentemente adibita a parcheggio, a giorni inizieranno i lavori per adibire una porzione di area verde del Parco centrale a parcheggio temporaneo, con stalli auto limitrofi all’area mercatale.

I parcheggi odierni possono infatti non risultare più sufficienti a coprire i relativi bisogni e da qui l’esigenza di aumentare gli stalli realizzando un parcheggio temporaneo.

Il Comune avverte i cittadini che potrebbero verificarsi limitati e temporanei disagi e ricorda che è sempre possibile utilizzare il parcheggio di via della Pace, che, attraverso il ponte ciclopedonale “Peppino Impastato e Felicia Bartolotta”, connette al Parco centrale.