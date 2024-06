Turismo: focus group del Comune con i titolari delle attività ricettive

Magliano in Toscana (Grosseto). Un momento di confronto e condivisione per commentare i risultati della stagione turistica 2023 e calibrare le azioni in programma per quella appena avviata.

È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale di Magliano ha organizzato per martedì 18 giugno, alle 15.30, nella Casa della Cultura di Montiano, un focus group, incontro aperto a tutte le attività ricettive e produttive del territorio.

“Il turismo – commenta il vicesindaco e assessore al turismo, Tamara Fattorini – rappresenta per la nostra amministrazione un settore molto importante e sul quale stiamo investendo sin dal nostro insediamento. Per questo desideriamo condividere con i soggetti economici interessati una serie di strategie intraprese e in fase di partenza, per integrare il nostro piano strategico con azioni, attività e servizi che loro ritengono necessari per migliorare il comparto turistico del Comune e ricevere così le loro osservazioni e raccogliere i loro suggerimenti, certi che lavorando insieme si possano ottenere risultati importanti per far conoscere il nostro territorio anche al di fuori dei confini locali”.

A partire da un’analisi di quanto avvenuto nella precedente stagione estiva, quindi, si avvierà un confronto: “Presenteremo i dati raccolti dal Centro studi turistici di Firenze – spiega il primo cittadino Gabriele Fusini – perchè, per progettare azioni concrete, è fondamentale partire dall’esistente e avere una visione chiara. La nostra amministrazione ha già messo in campo progetti, come l’apertura dell’ufficio informazioni turistiche, che rappresenta il primo punto di contatto tra i visitatori e il nostro territorio, ma abbiamo anche altre idee in cantiere che vogliamo migliorare con la nostra comunità”.

Saranno presenti all’incontro, infatti, oltre al sindaco Fusini e all’assessore al turismo Fattorini, anche Giancarlo Farnetani, presidente, e Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici di Firenze, e Paolo Pestelli, dell’Ufficio Iat.