Divertimento e volontariato: successo per la manifestazione “Grosseto solidale”

Grosseto. Una giornata di divertimento, musica, volontariato e prevenzione.

E’ l’evento “Grosseto solidale”, organizzato dalla delegazione Cesvot grossetana e patrocinato dal Comune di Grosseto, che si è svolto ieri a Grosseto.

E’ stata un’occasione, che ha avuto un grande successo di pubblico, per scoprire il mondo del Terzo Settore grossetano tra la caccia “Grosseto solidale. Alla scoperta del tesoro nascosto”, con 20 squadre per le strade del centro storico, visite e controlli gratuiti grazie alle associazioni ne “La piazza della prevenzione e dei corretti stili di vita”, lo Sportello di accoglienza aperto nella sede Cesvot locale per le persone che desiderano fare volontariato e avere informazioni, l’animazione musicale dei Briganti di Maremma, le parole del libro “Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale”(Mondadori, 2020) di Damiano e Margherita Tercon, l’allegria e la musica del cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni, che ha premiato i vincitori della caccia al tesoro, insieme a Silvia Sordini, presidente della delegazione Cesvot di Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente di Cesvot Luigi Paccosi.

“Siamo entusiasti della giornata che è stata positiva per l’energia che si è respirata – afferma Silvia Sordini, presidente della delegazione Cesvot di Grosseto. – E’ stato bello vedere tante persone e soprattutto tanti giovani. E’ stato un modo per esprimere la nostra disponibilità nei confronti dei cittadini e delle associazioni, per far conoscere a tutti il volontariato. E’ stato un onore far passare anche attraverso una giornata di festa e divertimento la conoscenza essenziale che una popolazione deve avere rispetto a servizi e bisogni a cui il volontariato, con le oltre 700 associazioni della provincia di Grosseto, sta rispondendo sul territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e partecipato a questa giornata e mi auguro che possa essere l’inizio di un rafforzamento della collaborazione già esistente tra associazioni ed enti territoriali”.