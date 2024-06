Auto in fiamme sull’Aurelia: illesi i due passeggeri

Grosseto. Incendio di un’auto sull’Aurelia, nei pressi di Rispescia, questa mattina.

Per cause in corso di accertamento, la macchina, con a bordo due giovani, un uomo ed una donna residenti a Torino, si è incendiata durante la marcia sulla corsia nord dell’Aurelia.

All’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto, i due passeggeri erano già fuori dal mezzo ed incolumi, ma l’auto era avvolta dalle fiamme.

Quindi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che rischiavano di propagarsi anche alla vegetazione ai bordi della carreggiata, in parte già incendiata.

Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Grosseto, per la gestione del traffico interrotto durante le operazioni di spegnimento, e il personale dell’Anas.