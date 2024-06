Amministrative, Faenzi: “20% di consensi in 40 giorni di campagna elettorale: siamo soddisfatti”

Scarlino (Grosseto). È tempo di bilanci e anche Monica Faenzi, con la squadra della lista Scarlino Futura, trae il proprio: “La nostra campagna elettorale si è svolta in quaranta giorni, non molti, dati gli equilibri già esistenti. Eppure siamo riusciti a guadagnare la fiducia del 20% dell’elettorato scarlinese. Per questo, voremmo ringraziare vivamente tutti coloro che hanno votato per noi”.

“Il mio operato non si ferma qui – afferma Faenzi –: al contrario di quanto pensa qualcuno, infatti, sarò impegnata nel mio ruolo di consigliera di opposizione. Inutile dire , per chi mi conosce, che svolgerò il mio compito con estrema accuratezza e dedizione così come fu nei cinque anni di opposizione al sindaco Stella. Orgogliosi e con fiducia nel futuro: siamo pronti”.