Incidente sull’Aurelia: tre persone ferite

Gavorrano (Grosseto). Incidente stradale sull’Aurelia, oggi pomeriggio, intorno alle 16.50, fra gli svincoli di Gavorrano Scalo e Gavorrano, in direzione di Livorno.

Per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre veicoli e soni rimaste ferite tre persone: si tratta di un uomo di 45 anni, una donna di 60 anni e un uomo di 44 anni.

Tutti e tre sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2 con le ambulanze della Croce Rossa di Follonica, della Pubblica Assistenza di Sassofortino e della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Sono intervenuti anche l’automedica di Follonica, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.