Il Comune assume una persona a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario cerca un dirigente tecnico: a tal fine ha pubblicato in questi giorni un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 giugno 2024. Queste dovranno, obbligatoriamente ed esclusivamente, essere inoltrate tramite il Portale unico del reclutamento InPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

I requisiti

E’ richiesto il diploma di laurea in: Architettura; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria edile – Architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Politica del territorio; Urbanistica.

Anche la laurea triennale o di primo livello nelle seguenti classi: L7 Ingegneria civile e ambientale; L17 Scienze dell’architettura; L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L23 Scienze e tecniche dell’edilizia; 4 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 8 Ingegneria civile e ambientale.

Tutti i requisiti per la partecipazione ed i dettagli sono specificati nel bando pubblicato alla pagina “Bandi di concorso” del sito istituzionale www.comune.monteargentario.gr.it