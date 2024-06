Massa Marittima (Grosseto). Incidente in località Pian dei Mucini, nel comune di Massa Marittima., questa mattina, poco dopo le 11.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 21 anni è caduto mentre era in sella alla sua mountain bike.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2 dall’ambulanza infermieristica della Misericordia di Massa Marittima.