Giacomo Termine presenta la sua squadra: ecco i nomi della nuova Giunta

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Dopo il pieno di voti ottenuto alle urne l’8 e 9 giugno, che lo hanno riconfermato sindaco di Monterotondo Marittimo per il terzo mandato consecutivo, Giacomo Termine si è messo subito al lavoro per definire la nuova Giunta comunale che lo accompagnerà nel governo del territorio per i prossimi cinque anni.

I nuovi assessori sono: Roberto Creatini, 59 anni, dipendente di Enel Green Power Italia, persona di grande esperienza, che ha fatto parte anche delle precedenti Giunte comunali ricoprendo il ruolo di vicesindaco; Monica Cavicchioli, 49 anni, commerciante, alla sua prima esperienza nell’esecutivo di Monterotondo Marittimo.

“Nella scelta della squadra di governo e nell’assegnazione delle deleghe – spiega Giacomo Termine – abbiamo fatto un’attenta valutazione tenendo conto di diversi elementi, che vanno dal percorso politico, all’esperienza maturata nei vari settori, ma anche dei risultati elettorali ottenuti in termini di preferenze e quindi della volontà espressa dagli elettori. Sono felice di poter contare su due persone capaci, serie e competenti, come Roberto e Monica, che daranno sicuramente un contributo essenziale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati con il programma elettorale, che desideriamo realizzare. Noi siamo pronti: iniziamo un nuovo importante percorso con la consapevolezza delle aspettative e delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini. Ci mettiamo con entusiasmo al servizio di Monterotondo Marittimo.”

Le deleghe

Ma ecco le deleghe: il sindaco Giacomo Termine si occuperà di lavori pubblici; bilancio; sport; urbanistica; ambiente.

Roberto Creatini è vicesindaco e assessore al Demanio; cultura; associazionismo; trasporti; Protezione Civile; pubblica istruzione; sanità e sociale; frazioni.

Monica Cavicchioli è l’assessore a turismo; commercio; agricoltura; sviluppo locale; pari opportunità; decoro urbano e verde pubblico.