Sicurezza nei luoghi di lavoro: se ne parla in un convegno dell’Ance

Grosseto. Nell’ambito della Fiera del Madonnino, è organizzato un convegno promosso dall’Ance Grosseto con li supporto tecnico della Scuola edile grossetana.

La tematica scelta è la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui li 28 aprile ricorre anche la Giornata nazionale.

Il convegno

I dirigenti dell’associazione hanno deciso di approfondire la tematica con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili.

In merito a questa complessa problematica, durante li convegno – che si svolgerà domenica 28 aprile alle 10, nel padiglione direzionale della Fiera del Madonnino, dal titolo “Sicurezza nei luoghi di lavoro — Assistenza e prevenzione in edilizia“, saranno approfonditi argomenti ritenuti di particolare importanza dall’Ance Grosseto.

Sarà presentato il sistema di assistenza prevenzione adottato dall’associazione per li tramite degli Enti bilaterali, amministrati congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili secondo il contratto di lavoro di settore, in particolare la Scuola edile grossetana ed il Comitato paritetico territoriale (Cpt) per la sicurezza in edilizia.

Durante di dibattito, aperto al pubblico, relazionerà Michele Tritto, ingegnere e dirigente nazionale del Formedil, esplicitando la funzione di alcuni programmi che sia la Scuola edile che li Cpt stanno mettendo a disposizione delle imprese edili iscritte alla Cassa edile grossetana.

Nel programma del convegno è previsto l’intervento di Domenico Viggiano, ingegnere direttore del Dipartimento prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per la Asl Toscana Sud-Est, che informerà sulla cultura della sicurezza e sulle attività di ispezione, verifica e prevenzione in capo alla stessa Asl.

lI convegno sarà introdotto dagli interventi istituzionali del presidente dell’Ance Grosseto, Massimo De Blasis, del presidente della Scuola edile grossetana, Andrea Brizzi, e della presidente del Comitato paritetico territoriale (Cpt) per la sicurezza in edilizia, Elisa Rustichini.

A moderare li convegno sarà Mauro Carri, direttore dell’Ance di Grosseto.