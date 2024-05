La 1000 Miglia torna in paese: 71 le auto che sfileranno per le vie e le piazze

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La corsa più bella del mondo torna a fare tappa a Castiglione della Pescaia. La 42^ edizione della Freccia Rossa si terrà dall’11 al 15 giugno.

Saranno cinque giornate di gara, con oltre 400 auto storiche partecipanti, che attraverseranno città e paesi di sette regioni d’Italia. Il 13 giugno la tappa che partirà da Viareggio per scendere lungo la costa toscana farà un break pranzo a Castiglione della Pescaia.

La 1000 Miglia

Dal 1927 la 1000 Miglia è simbolo del Made in Italy nel mondo, sinonimo di stile ed eleganza. Quest’anno sono 33 le nazioni rappresentate, l’Italia è il Paese con il maggior numero di concorrenti. Di spicco la presenza di 71 ‘gioielli’ da collezione che hanno partecipato fisicamente alla storica gara di velocità che si è disputata fra il 1927 e il 1957; ci sono poi 45 Alfa Romeo, 31 Porsche storiche, 27 Jaguar, 25 Mercedes Benz, 21 Ferrari e 17 Bugatti. Ogni anno l’evento è in grado di attirare migliaia di appassionati, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto.

Castiglione della Pescaia è pronta ad accogliere la corsa con un gustoso pit stop. Aziende agroalimentari e produttori locali hanno partecipato all’organizzazione di un “light lunch” con prodotti del territorio da offrire ai circa 1.200 ospiti, tra piloti, staff e personalità illustri nazionali e internazionali.

Le auto arriveranno in piazza del Mercato scendendo dalla Strada delle Strette lungo la Panoramica, sfilando in paese su via Veneto fino ad attraversare Ponte Giorgini e raggiungere la piazza, regalando ai partecipanti una vista mozzafiato del borgo medioevale che si affaccia sul mare.

È la seconda volta che Castiglione della Pescaia ospita una tappa della 1000 Miglia, una manifestazione di livello internazionale, con una copertura mediatica globale. Sarà una giornata di festa per i castiglionesi e per i turisti che potranno ammirare automobili uniche, oltre ad essere una grossa occasione di promozione del comune, che verrà ammirato da concorrenti di tutti i Paesi del mondo. La 1000 miglia è una vetrina importante e di grande prestigio che il Comune di Castiglione della Pescaia è orgoglioso di ospitare per la seconda volta nella sua storia.

Nel pomeriggio la discesa della Freccia Rossa verso Roma proseguirà attraversando Grosseto, per poi fare il suo ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, il lago di Bolsena e Viterbo, prima di concludere la giornata con la sfilata in via Veneto.