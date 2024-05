Verso le amministrative, Faenzi: “Vinceremo, poi ricompatteremo la coalizione di centrodestra”

Scarlino (Grosseto). “Finora in questa campagna elettorale abbiamo affrontato ciò che faremo a livello amministrativo, con un programma concreto per Scarlino, mirato allo sviluppo del territorio e al benessere dei cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Monica Faenzi, candidata a sindaco di Scarlino per Scarlino Futura.

“A livello politico abbiamo un progetto altrettanto ambizioso, basato sull’inclusività: quello di ricompattare, una volta eletti, la coalizione di centrodestra, creando uno schieramento solido, in grado di garantire la stabilità del governo nei prossimi dieci anni, oltre al raggiungimento di tutti gli obiettivi di programma prefissati – continua la nota –. Perché della forza del centrodestra siamo convinti: come ci dimostrano tante realtà vicine, dove lo schieramento è unito, l’amministrazione si contraddistingue sempre per un ottimo operato, per la dinamicità e la velocità nei tempi di risposta alle richieste del cittadino. Così deve essere anche a Scarlino, che necessita di avere al più presto i giusti stimoli dalle istituzioni e anche dalla politica”.

“Ho la fortuna di essere circondata e supportata da persone che vogliono il bene della comunità, senza guardare ai rancori del passato, ma puntando alla Scarlino Futura, con il centrodestra unito al governo. Lavoreremo quindi fin da subito per riavvicinare Forza Italia e la Lega alla nostra squadra, che può già contare sul supporto dei civici e di Fratelli d’Italia. Non solo, daremo ai partiti la possibilità di crescere, aspetto che negli ultimi tempi è stato messo da parte, a scapito della democrazia e del rapporto diretto con cittadino – termina Monica Faenzi -. A Scarlino ero in un centrodestra all’opposizione, ma granitico, sono tornata per riunirlo e vederlo governare più che mai affiatato e compatto”.