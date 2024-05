“Dialogo su Europa e pace”: i candidati del Pd alle elezioni protagonisti di un incontro con Occhetto

Grosseto. L’Europa e il suo ruolo in un mondo acceso da guerre e diseguaglianze: ne discuteranno lunedì 20 maggio, a Grosseto, alle 18, alla libreria Palomar, Achille Occhetto e i candidati per il Pd al parlamento europeo Teresa Bartoli e Marco Tarquinio.

Occhetto è stato l’ultimo segretario del Pci e fondatore del Pds. Teresa Bartoli, giornalista parlamentare, oggi fa parte dell’assemblea regionale del Pd e vive da diversi anni in Maremma. Marco Tarquinio, giornalista politico e per diversi anni direttore di L’Avvenire, è impegnato sui temi della pace.

“Sarà un’occasione importante per interrogarsi sul ruolo che l’Unione europea può e deve avere – si legge in una nota del Pd – e discutere le proposte del Pd per portare a compimento il sogno dei padri costituenti”.