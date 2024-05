Manciano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale Sgrillozzo, nel comune di Manciano.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.50, per cause in corso di accertamento, una moto è uscita di strada: un uomo di 36 anni è stato soccorso dall’ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano ed è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Grosseto.