Verso le amministrative: Franco Rossi inizia il tour elettorale in paese e nelle frazioni

Civitella Paganico (Grosseto). Franco Rossi, candidato a sindaco della lista civica “Per Civitella Paganico”, progetto appoggiato da tutte le forze del centrodestra, inizia da lunedì 20 maggio, con il primo appuntamento fissato alle 18.30 a Paganico presso la “Casina”, il tour di incontri con la cittadinanza e il mondo delle professioni e imprese, per illustrare i punti principali del programma elettorale e per raccogliere eventuali ulteriori spunti e proposte.

Le date e le sedi degli incontri

Lunedì 20 maggio, alle 18.30, a Paganico, presso “La Casina”, presentazione della lista dei candidati alla presenza dell’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, dell’assessore del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, per la Lega, di Valentina Corsetti, coordinatrice provinciale di “Azzurro Donna” di Forza Italia, di Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto, di Riccardo Paolini, presidente della lista civica Nuovo Millennio, e di altri rappresentanti politici del centrodestra provinciale.

Martedì 21 maggio, alle 21, a Civitella, al teatro comunale, presentazione della lista dei candidati.

Mercoledì 22 maggio, alle 21, a Pari, nella sala comunale.

Giovedì 23 maggio, alle 21, a Casale, nella sala oratorio.

“Civitella Paganico – commenta il candidato Franco Rossi – deve ambire ad avere un ruolo primario e trainante per tutto il comprensorio circostante. Ruolo che, per tradizione, risorse, peculiarità e caratteristiche, merita. Pertanto, occorre sollevare dal torpore e stato di abbandono tutta la comunità dopo dieci anni a guida Pd. Orgoglio e identità, per intraprendere un vero percorso partecipativo che consenta al territorio di raggiungere importanti obiettivi. Riteniamo fondamentale far conoscere le nostre idee per rilanciare il territorio, assieme a tutti i componenti della lista, affinché si possa voltare pagina davvero, prima che questo comune faccia ulteriori passi verso il definitivo declino”.