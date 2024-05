Verso le amministrative, Mazzocco si presenta alla città: “Usciamo dall’immobilismo”

Massa Marittima (Grosseto). Davanti a oltre centocinquanta persone, nella Sala Maggiore in piazza Cavour, a Massa Marittima, nel pomeriggio di lunedì 6 maggio, è stato presentato ai cittadini il candidato sindaco Paolo Mazzocco.

Accanto a Mazzocco, i massimi rappresentanti di Fratelli d’Italia, con il deputato e coordinatore regionale Fabrizio Rossi e il presidente provinciale Luca Minucci, e dei Repubblicani, con il dottor Umberto Marrami a fare gli onori di casa. In prima fila, a sostegno della candidatura di Paolo Mazzzocco, anche il candidato di Fratelli d’Italia alle prossime europee, Mario Pellegrini, e molti amministratori locali di Fratelli d’Italia.

“È stato letteralmente un bagno di folla per Paolo Mazzocco e per tutta la coalizione – esordiscono l’onorevole Fabrizio Rossi e Luca Minucci, di Fratelli d’Italia. – Mazzocco, infatti, rappresenta la novità, la voglia di cambiamento che è palpabile nella comunità massetana. Una volontà che i massetani aspettano da anni. Un centrodestra forte, con Fratelli d’Italia, assieme ai Repubblicani e a personalità della società civile di Massa Marittima, ha scelto il civico Paolo Mazzocco per contrastare e vincere un Comune che è sempre stato in mano ai dem e alla sinistra”.

“Anche in questa occasione – proseguono Rossi e Minucci – il Pd e la sinistra non si smentiscono. In campo, infatti, abbiamo, oltre che quella di Paolo, che rappresenta il centrodestra, ben tre candidati sindaco. Dei quali uno in continuità con l’amministrazione uscente targata Pd e gli altri due in gara rappresentanti a vario modo di forze politiche pseudo civiche, a chiarissima trazione di sinistra. Quindi, con Paolo Mazzocco scende in campo il vero centrodestra, pronto a combattere una volta per tutte l’egemonia del Pd e della sinistra, per dare un futuro, uno sviluppo e una nuova rotta a questa importante e bellissima città”

“La mia più bella soddisfazione nell’incontrare così tanta gente – dichiara Paolo Mazzocco – è stata quella che il messaggio della mia candidatura, tra l’altro fortemente voluta e sostenuto da Fratelli d’Italia, dal centrodestra e dai Repubblicani, è stato accolto in modo più che positivo da parte della cittadinanza. Infatti, vogliamo uscire dall’immobilismo in cui è stata volutamente mantenuta la nostra comunità da parte del Pd in tutti questi anni, con i soliti giochetti di illusionismo tipici dei Dem, che si ripetono ad ogni vigilia delle elezioni, che adesso non incantano più e soprattutto non convincono più tutta Massa Marittima”.

“La realtà ha finalmente risvegliato l’orgoglio massetano, una realtà cruda, che oramai coinvolge tutti i settori, dal socio economico, al culturale, per arrivare a quello da tutti molto sentito, legato alla sanità e al nostro ospedale. Il centrodestra, con la mia candidatura, propone un radicale cambiamento e credo che i cittadini di questo ne siano ampiamente consapevoli”, conclude Paolo Mazzocco.

“Vorrei confermare a questa assemblea che i Repubblicani hanno inteso ora, ed hanno sempre inteso nel passato, cercare alleanze politiche per le elezioni comunali di Massa Marittima nell’unico intento di contribuire a cambiare la situazione di stallo perenne in cui il Comune versa da molti decenni – dichiara Umberto Marrami, a nome dei Repubblicani -. Il Pd non ha mai mostrato interesse su questo versante”.

“A Massa Marittima manca, da troppo tempo, soprattutto il lavoro, senza il quale la popolazione invecchia, come tutti diciamo, ma nessuno nel Pd intende riconoscere che invecchia perché i giovani non trovano il lavoro. Cosa ha fatto il Pd per il lavoro in 70 anni? Cosa pensa di fare per il lavoro la candidata Marconi? Lo sanno che lavoro vuol dire impresa e che impresa vuol dire conoscenze, competenze, politiche di promozione, relazioni con il mondo?“, conclude Marrami.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzata tutta la squadra che supporterà in queste elezioni Paolo Mazzocco.