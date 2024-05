Mostra, giochi antichi e laboratorio artistico: nuovo appuntamento con “Ciel’ in città”

Grosseto. Sarà una grande festa di arte e creatività quella in programma mercoledì 8 maggio, dalle 10, alla Sala Eden di Grosseto.

Si inaugura, infatti, la mostra relativa al progetto “Ciel’in città“, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Un’iniziativa che vede un partenariato pubblico-privato e che mette in relazione i territori di Grosseto, Prato e Massa all’insegna dell’arte, usata come strumento di animazione e promozione culturale per bambini e ragazzi. Capofila del progetto è la cooperativa Uscita di Sicurezza, insieme ai Comuni di Grosseto, Prato e Massa, a Fondazione Grosseto Cultura, Istituzione Le Mura, associazione Ciel’in città, Fondazione per le arti contemporanee (Centro Pecci), istituto “Artemisia Gentileschi” di Massa, cooperativa le Macchine celibi, associazione Spin8 e società Aragorn.

La mostra

Mercoledì, quindi, alla Sala Eden sarà possibile visitare una mostra che racconta il percorso svolto in questi tre anni, che ha coinvolto bambini e ragazzi delle scuole cittadine, e non solo, i laboratori artistici e creativi, tenuti da esperti in varie discipline, e le altre attività collaterali, come lo sportello di ascolto per adolescenti e famiglie. Saranno esposti, quindi, alcuni dei lavori realizzati e sarà possibile prendere visione di un’ampia documentazione fotografica che illustra le varie tappe del progetto. Inoltre, i presenti potranno divertirsi a riscoprire giochi antichi, che saranno allestiti proprio all’interno della Sala Eden, mentre alcuni dei ragazzi saranno coinvolti in un laboratorio artistico curato dal writer Marco “Sera” Milaneschi.

L’evento dell’8 maggio, che vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni grossetane coinvolte, farà da apripista all’appuntamento previsto per il mese di settembre quando, nell’arena della Cavallerizza, saranno inaugurate le sculture gioco realizzate da tre artisti selezionati tramite un bando: opere che potranno essere fruite e vissute e contribuiranno a rivitalizzare ancora di più un’area della cinta muraria medicea molto frequentata dai giovani.

Per informazioni è possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, la pagina Facebook Ciel’in città o chiamare il numero 335.1870914.

*Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Per informazioni www.conibambini.org.