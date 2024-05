80° anniversario della liberazione: continuano le celebrazioni in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Proseguono gli eventi legati alla commemorazione dell’80° anniversario della liberazione di Roccastrada che, dopo il ricco calendario in occasione della ricorrenza del 25 aprile, diventano itineranti sul territorio.

Giovedì 9 maggio, alle 17.30, in via Casetta Papi a Ribolla, “E’ questo il fiore…”, musica, parole, pensieri nei luoghi della Resistenza: appuntamento al cippo di Rutilio Panerati. L’evento è organizzato da Anpi, Isgrec ed ha il patrocinio del Comune di Roccastrada, con la collaborazione di Radio Maremma Rossa, Stefano “Cocco” Cantini e Daniela Morozzi.

In occasione dell’80° anniversario della liberazione di Roccastrada, che ricorre il prossimo 24 giugno, il Comune ha impostato un programma di iniziative che mirano a ricordare fatti, luoghi e protagonisti della Resistenza roccastradina. Il programma, ideato grazie alla collaborazione con anpi, sezione di Roccastrada, e Isgrec, e realizzato grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio, vedrà molti appuntamenti nelle diverse frazioni del Comune: alle consuete commemorazioni, infatti, la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario suggerisce di aggiungere momenti di riflessione e memoria condivisa che siano occasione per la comunità per tornare a riflettere sul significato profondo della lotta partigiana sul territorio, nella consapevolezza che è in chiave locale che si sostanzia la conoscenza del fenomeno resistenziale.

Il programma

Questo il programma dei prossimi eventi:

venerdì 31 maggio, alle 17, al centro civico di Sticciano Scalo, inaugurazione e presentazione, a cura di Ilaria Cansella (Isgrec), della mostra “Le carte di Siro Rosi sovversivo” (in esposizione fino al 2 giugno con orario di apertura dalle 17 alle 20);

mercoledì 12 giugno, alle 17, nella sala Arci di Torniella, “Guerra totale, civili in guerra, stragi nazifasciste”, conferenza a cura di Isgrec;

domenica 16 giugno, alle 17, “Da Montemassi a Ponte del Ricci”, trekking storico. A seguire commemorazione istituzionale a Ponte del Ricci;

mercoledì 19 giugno, alle 17, al Kaos Kreativo di Roccastrada, apposizione della lapide in ricordo di Vincenzo Bechi, vittima civile. A seguire “Frammenti di storia della Resistenza a Roccastrada”, conferenza a cura di Isgrec nella sala consiliare;

Giovedì 20 giugno, alle 17, in località Crocino, a Sassofortino, apposizione della lapide in memoria di Antonio Cavina, Mario Iacometti e Antonio Letizi, vittime civili;

domenica 23 giugno, alle 18, in piazza XXV Aprile a Roccastrada, commemorazione istituzionale della liberazione di Roccastrada; alle 21 musica in piazza al Parco del Chiusone.

Gli eventi sono organizzati anche grazie alla collaborazione delle associazioni locali, quali la Società di Mutuo Soccorso di Roccatederighi, i Carbonari ribollini, l’Auser Ribolla, la Pubblica Assistenza di Sassofortino, lo Spi Cgil di Roccastrada e Civitella Paganico, la Filarmonica di Torniella, la Società filarmonica “G. Verdi” di Roccatederighi, Arci Torniella, Arci Montemassi, le Pro Loco di Ribolla, Piloni-Torniella, Roccatederighi, Roccastrada, Sticciano e Sasso&Forte.