Da Innsbruck in Maremma in sella alle e-bike: tredici ciclisti alla scoperta delle bellezze del territorio

Scansano (Grosseto). Cinquecento chilometri su e giù per la Maremma, per ammirarne il paesaggio unico e assaporarne i prodotti tipici: erano in tredici i ciclo-turisti arrivati da Innsbruck con le loro e-bike. Hanno fatto base a Murci, bella frazione di Scansano, accolti al loro arrivo dall’assessore Alessandro Fulda, murciaiolo come oramai si considera anche Lothar Blank, che ha organizzato il tour assieme allo storico tirolese Hubert Weiler Auer.

La vacanza è stata raccontata anche dai giornali austriaci. “Puntiamo molto sull’offerta di turismo lento e attento all’ambiente – sottolinea il sindaco Maria Bice Ginesi -. Per questo ci stiamo dedicando al recupero dei nostri sentieri e a sostenere una rete per l’accoglienza di questi turisti che amano particolarmente i nostri luoghi”.

A Murci i ciclo-turisti sono stato ospitati in case private ed hanno pasteggiato alla pizzeria Asino Vola e al circolo. Hanno visitato Scansano, facendo il giro di degustazioni all’Enoteca scansanese e assaggiando l’olio nella cantina Aldobrandesca, dove Giannino Sebastiani ospita anche un drago di cui narra la storia ai bambini che vanno a trovarlo. Da lì, il tour che ha toccato Roccalbegna, Saturnia, Cana, Pitigliano, Rocchette di Fazio e infine il mare dell’Argentario. Tanti chilometri e paesaggi unici e diversissimi tra loro. Un’esperienza che ha entusiasmato i protagonisti della biciclettata ed ha convinto gli organizzatori a strutturare e organizzare l’offerta almeno per due appuntamenti l’anno. Il prossimo gruppo sarà accolto a Murci il 4 ottobre.

“Ci auguriamo – dichiara Fulda – che questa esperienza si consolidi. La nostra terra è l’ideale per gli amanti del turismo soft e per questo come amministrazione siamo impegnati a rafforzare le infrastrutture che lo rendono più appetibile”.