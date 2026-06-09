Inner Wheel: la Maremma ha ospitato l’assemblea del Distretto 209 Italia

Follonica (Grosseto). Si è conclusa la “tre giorni” dei lavori della 62^ assemblea di Inner Wheel Distretto 209 Italia, al Resort di Pian dei Mucini.

Dal 5 al 7 giugno le socie dell’Inner Wheel Club di Follonica, con la presidente Mariella Fusi, hanno accolto con grande entusiasmo sia le delegate che le molte altre socie provenienti da tutto il Distretto (Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) e non solo, per condividere la fine di un anno denso di impegni e progetti.

L’evento è stato arricchito dalla partecipazione delle più alte cariche dell’Inner Wheel Italia, presenti anche i presidenti dei Club Rotary di Follonica, Massa Marittima e laAssistente del governatore del Rotary Distretto 2071.

Tra gli appuntamenti assembleari è da segnalare la consegna della Charter al primo E-Club d’Italia, l’IW Club di Ancona Porta del mare.

Non sono mancati momenti di interesse culturale alla scoperta del territorio.

Al termine dell’assemblea è avvenuto lo scambio del collare tra la governatrice in carica Raffaella Adami Nerone e la governatrice eletta per l’anno 2026/2027 Ione Linoli Marruchi.