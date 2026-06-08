Incidente sull’Aurelia: auto si ribalta, conducente illeso

Grosseto. Incidente stradale sull’Aurelia, nel tratto compreso tra Grosseto Est e Grosseto Centro.

Oggi pomeriggio, poco dopo le 17, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, un’auto si è ribaltata al centro della carreggiata.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, il conducente era già uscito dal veicolo e, da una prima valutazione, è risultato apparentemente illeso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, il traffico è stato temporaneamente interrotto.