Aiuto compiti: si conclude il progetto di Consulta per il sociale e Comune

Manciano (Grosseto). Si è concluso il progetto di aiuto compiti promosso dalla Consulta per il sociale e le politiche giovanili del Comune di Manciano, un’iniziativa che da ottobre a maggio ha accolto ogni mercoledì e venerdì gruppi di circa quindici bambini della scuola primaria, offrendo un supporto concreto nello svolgimento delle attività scolastiche e creando importanti occasioni di incontro e socializzazione.

Il progetto è nato con l’obiettivo di accompagnare i bambini nello studio, favorendo allo stesso tempo la conoscenza reciproca e l’integrazione tra ragazzi di età e culture diverse. Nel corso dei mesi gli incontri sono diventati uno spazio di crescita, confronto e amicizia, capace di coinvolgere attivamente bambini e famiglie e di rafforzare il senso di comunità.

«L’aiuto compiti rappresenta uno dei progetti più significativi portati avanti dalla Consulta – dichiara il vicesindaco e assessore al sociale Roberto Bulgarini –. Come assessorato al sociale lavoriamo durante tutto l’anno per essere un punto di riferimento per le famiglie, attraverso servizi e iniziative che accompagnano bambini e genitori nei diversi momenti della loro crescita. Il progetto di aiuto compiti si inserisce proprio in questo percorso, che prosegue poi con altre attività come i centri estivi, con l’obiettivo di offrire opportunità educative, di socializzazione e di sostegno concreto, senza lasciare indietro nessuno. Ringrazio la Consulta e la sua presidente Cinzia Tomassoli per il prezioso lavoro svolto, insieme a tutti i volontari che hanno dedicato tempo, competenze ed entusiasmo a questa iniziativa. Oltre al supporto nello studio, il progetto ha saputo creare un ambiente accogliente in cui i bambini hanno potuto conoscersi, condividere esperienze e costruire nuove amicizie, rafforzando quel senso di comunità che rappresenta uno degli obiettivi più importanti del nostro lavoro».

Un sentito ringraziamento del Comune e della Consulta va ad Angela Innocenti, Bianca Pratesi, Martina Olla e Matilde Pratesi, che hanno dedicato con costanza tempo ed energie alla realizzazione del progetto. Grazie anche al Gruppo Scout per il prezioso supporto e, in particolare, a Ecaterina Chitescu per la disponibilità e la collaborazione offerte durante tutto il percorso.

L’amministrazione comunale e la Consulta ringraziano inoltre tutte le famiglie che hanno scelto di aderire all’iniziativa, contribuendo con la loro fiducia alla buona riuscita del progetto.