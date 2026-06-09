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Ufficio Anagrafe: ecco lo sportello “Sempre Verde Variazioni” per persone diversamente abili e over 70

Lo sportello è riservato anche le donne in stato di gravidanza

di Redazione
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Grosseto. Da giovedì 2 luglio sarà aperto presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Grosseto il nuovo sportello “Sempre Verde Variazioni” per dichiarazioni di residenza e variazioni anagrafiche.

Il servizio consentirà a persone diversamente abili, ultra-settantenni e donne in stato di gravidanza di accedere all’ufficio variazioni senza necessità di prenotazione.

Gli orari e i servizi

Il nuovo sportello sarà aperto il martedì e giovedì, la mattina dalle 8.30 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30; il numero di utenti che saranno serviti sarà 4 la mattina e 2 nel pomeriggio.

Alcuni dei servizi disponibili allo sportello “Sempre Verde Variazioni” sono: dichiarazioni di residenza (cambi di indirizzo, iscrizioni), registrazioni e variazioni anagrafiche, attestazioni di soggiorno temporaneo e permanente, dichiarazioni di emigrazione all’estero, segnalazioni di irreperibilità.

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