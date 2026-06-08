I 70 anni de La Torre Massetana: incontro sui fondatori e i primi redattori

Massa Marittima (Grosseto). Proseguono a Massa Marittima le iniziative pubbliche per celebrare i 70 anni del suo giornale: La Torre Massetana. Giovedì 11 giugno, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” si terrà un incontro dedicato ai fondatori e ai primi redattori della Torre negli anni Sessanta.

L’attuale direttore, Angelo Soldatini, guiderà un percorso attraverso i loro scritti coadiuvato da una proiezione di foto e da letture degli editoriali più significativi. “Sarà un modo per riascoltare le loro voci, le loro passioni e gli entusiasmi che dettero origine alla Torre. – afferma il direttore – Le letture saranno a cura di Andrea Franceschi e Maria Antonietta Atticciati, dell’associazione Liber Pater e membri della redazione della Torre”.

Continua, inoltre, alla biblioteca comunale, la mostra storica del giornale con 120 pagine originali esposte e 250 foto, in un percorso fra storia, memoria e cronaca, che ha appassionato i tanti visitatori. La mostra è visitabile nelle ore di apertura della biblioteca.

Intenso il programma di questo mese che prevede anche il quarto e quinto incontro nella sala dell’Abbondanza, dedicati alla poesia: il 22 giugno, alle 17.30, sarà presentato il libro di Fabrizio Pistolesi “Il colore dei giorni”, mentre il 25 giugno, alle 17.30, sarà organizzato un percorso di poesia a Massa Marittima, con letture dal 1300 ad oggi.