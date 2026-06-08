“Paesaggi di Maremma”: tre bandi su fotografia, acquerello e poesia per raccontare la bellezza del territorio

Magliano in Toscana (Grosseto). Il Comune di Magliano in Toscana sostiene e promuove l’iniziativa “Paesaggi di Maremma”, un progetto culturale che celebra le straordinarie bellezze paesaggistiche della Maremma attraverso tre forme espressive capaci di interpretarne l’anima più autentica: la fotografia, l’acquerello e la poesia.

L’iniziativa è promossa da Italia Nostra Maremma Toscana, in collaborazione con associazione Occhio in Oasi, Lipe e Aipan – Associazione italiana per l’arte naturalistica, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza di un territorio unico al mondo, dove natura, storia, tradizioni e biodiversità convivono in un equilibrio di rara bellezza.

I bandi

I tre bandi sono rivolti a tutti coloro che desiderano raccontare, attraverso il proprio talento artistico e creativo, i paesaggi, le atmosfere, i colori e le emozioni che la Maremma sa offrire. Un invito a osservare e interpretare il territorio con uno sguardo originale, contribuendo a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Le opere dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica entro il 15 giugno all’indirizzo grosseto@italianostra.org

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339.1404187.

Il Comune di Magliano in Toscana invita cittadini, appassionati, artisti e poeti a partecipare numerosi a questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione per raccontare e condividere, attraverso l’arte, la straordinaria identità della Maremma e il suo patrimonio ambientale e culturale.