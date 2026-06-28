“Eccellenze creative”: Carlo Vellutini e Cesare Moroni protagonisti del Premio Lizzano in Belvedere

Grosseto. Anche la Maremma è stata protagonista del Premio Lizzano in Belvedere “Eccellenze creative”, che si è svolta al Teatro Cinema La Pergola di Vidiciatico, in provincia di Bologna, dove Carlo Vellutini e Cesare Moroni hanno portato sul palco la forza culturale di un territorio che sa raccontarsi e farsi ascoltare ben oltre i propri confini.

La premiazione

Carlo Vellutini, giornalista e scrittore, è stato premiato per una produzione editoriale che ha saputo dare voce alla Maremma con uno stile “limpido, rigoroso e ormai riconoscibile anche fuori dalla Toscana”, così la motivazione.

«Portare la Maremma in contesti nazionali è per me un dovere prima ancora che un orgoglio – ha dichiarato Vellutini – perché questa terra ha storie, persone e valori che meritano di essere condivisi e ascoltati ovunque».

I suoi libri, presentati in rassegne e festival nazionali, hanno consolidato un percorso che unisce divulgazione, memoria e capacità narrativa, contribuendo a far conoscere la complessità e la ricchezza del territorio maremmano.

Accanto a lui, il fotografo Cesare Moroni, autore di progetti espositivi che “hanno portato le immagini della Maremma in numerose città italiane, ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti in tutta Italia”, come spiegato dalla giuria.

«Ogni mio scatto nasce dal desiderio di restituire la verità di una terra che parla attraverso la luce e i silenzi – ha spiegato Moroni – e vedere queste immagini viaggiare così lontano significa che la Maremma continua a emozionare anche chi non la conosce».

Le sue fotografie hanno costruito un immaginario visivo potente, oggi riconosciuto come uno dei più autorevoli nel panorama fotografico toscano.

Tra i premi speciali, la cerimonia ha sottolineato il contributo di Gigi Maifredi, figura storica del calcio italiano, di Massimo Zanetti, presidente della Virtus Pallacanestro Bologna collegato in apertura, e di Giorgio Bresciani, ex attaccante e volto noto del panorama sportivo nazionale.

A seguire, sono stati ricordati anche Giovanni Bonocore e la Fondazione Michele Scarponi, per il loro impegno nella promozione della cultura sportiva, della sicurezza e della formazione.

Nella cornice dei premiati figuravano inoltre Matilde Gori, la Compagnia degli Arcieri di Pescia e altri protagonisti della giornata, inseriti nel quadro complessivo dell’evento.

La cerimonia, organizzata da Consulting Sport Service Italia di Rossano Dolfi e condotta da Alberto Bortolotti, ha visto sul palco anche Loris Mazzetti, Jack Bonora e Alessio Castagnoli, contribuendo a una giornata che ha unito sport, cultura e creatività in un’unica narrazione condivisa.