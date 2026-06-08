Giovani Democratici: Matteo Porta alla guida del Dipartimento regionale parchi, aree protette e turismo

Orbetello (Grosseto). Si è tenuta sabato 6 giugno, a Firenze, la prima direzione regionale dei Giovani Democratici della Toscana, un appuntamento che ha sancito l’insediamento della nuova segreteria e la nomina dei rispettivi responsabili dei dipartimenti tematici.

Per la Costa d’Argento un’ingresso importante: Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici Costa d’Argento, è stato ufficialmente riconfermato all’unanimità all’interno della direzione regionale, ricevendo un incarico tra i più influenti dell’intera segreteria giovanile, ovvero la guida del dipartimento ai parchi, aree protette e turismo.

“Questa delega proietta il comprensorio ai vertici della politica giovanile del Partito Democratico toscano, garantendo al territorio una voce forte, autorevole e diretta sui tavoli regionali in cui si decideranno le linee programmatiche del futuro – si legge in una nota dei Giovani Democratici Costa d’Argento –. Proprio nel corso della direzione di sabato scorso, Porta ha tracciato la rotta spiegando quale dovrà essere l’azione dei Giovani Democratici della Toscana su questi temi. Il cuore dell’azione politica del dipartimento guidato da Porta si concentrerà sulla gestione di un equilibrio tanto delicato quanto vitale: il rapporto tra la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico legato ai flussi turistici, affrontando una crisi che il territorio non può più permettersi di ignorare. Porta ha infatti evidenziato come il modello turistico attuale stia mostrando tutti i suoi limiti, mettendo in forte sofferenza le attività commerciali, ricettive e della ristorazione locali. Per il segretario non è più sostenibile pensare di produrre reddito lavorando ormai solo un mese e mezzo all’anno, poiché questa iper-concentrazione estiva soffoca le imprese e precarizza il lavoro dei giovani”.

“La soluzione individuata e presentata alla direzione regionale risiede in una strategia complessiva di destagionalizzazione e redistribuzione dei flussi lungo tutto l’arco dell’anno, spalmandone le presenze e puntando sulle stagioni ‘di mezzo’ attraverso la valorizzazione delle aree protette, della laguna, della biodiversità – continua il comunicato -. Per fare questo, Porta ha rimarcato la necessità di rendere il territorio più attrattivo, connesso e dotato di servizi efficienti sia per i cittadini che per i visitatori. L’obiettivo del neonato dipartimento sarà quindi quello di promuovere la nascita di infrastrutture moderne in chiave strettamente ecosostenibile, dimostrando che la tutela dell’ambiente, a partire dal patrimonio inestimabile quanto fragile della laguna di Orbetello, non deve essere vista come un freno allo sviluppo, ma come il vero valore aggiunto su cui costruire un turismo green e di qualità, capace di dare stabilità economica al comparto e, allo stesso tempo, preservare la qualità della vita dei residenti”.

“La necessaria tutela del nostro straordinario territorio non può dare la patente dell’immobilismo alle nostre amministrazioni, ma deve spingerle a trovare delle soluzioni (servizi, infrastrutture ecc.) che non impattino negativamente sull’ambiente e al tempo stesso rendano la Costa d’Argento e l’intera regione Toscana più attrattiva e proiettata nel futuro – termina la nota -. Con questa nomina e con le linee guida tracciate ieri in direzione, i Giovani Democratici della Costa d’Argento si confermano un punto di riferimento politico per l’intera Regione. In questo senso, non ci resta che metterci al lavoro per dimostrare che la giovanile del Pd ha le idee, l’energia e ora anche lo strumento politico regionale per trasformare queste proposte in realtà”.