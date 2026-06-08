“Antigone”: gli studenti mettono in scena la tragedia di Sofocle

Follonica (Grosseto). Le attività didattiche che permettono agli studenti di mettersi in gioco e di sperimentare linguaggi diversi rappresentano un’importante occasione di crescita e apprendimento.

Con questo spirito, le classi prime A e C della “Bugiani” di Follonica hanno realizzato nei giorni 4 e 5 giugno un progetto dedicato al teatro classico, culminato nella messa in scena di alcuni momenti dell’Antigone di Sofocle.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di avvicinare gli alunni al patrimonio culturale dell’antica Grecia attraverso un approccio attivo e coinvolgente. Lo studio della tragedia è stato affiancato da attività di lettura, analisi del testo, riflessione sui personaggi e sui temi dell’opera, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con questioni che, nonostante i secoli trascorsi, continuano a essere di grande attualità. La preparazione della rappresentazione ha coinvolto gli studenti in un percorso che ha unito letteratura, espressione corporea, lettura interpretativa e lavoro di gruppo.

Oltre ad approfondire la conoscenza del mondo classico, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di sviluppare capacità comunicative, collaborative ed espressive, sperimentando il valore del teatro come strumento educativo.

La messa in scena finale alla scuola di musica comunale di Follonica ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso didattico che ha visto gli alunni protagonisti attivi del proprio apprendimento, dimostrando come anche nella scuola secondaria di primo grado sia possibile avvicinarsi ai grandi classici in modo significativo, coinvolgente e creativo.