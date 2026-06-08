Spettacoli, teatro, musica e buon cibo: in paese arriva AttraversaMenti Kiassosi Festival

Magliano in Toscana (Grosseto). Abitare un territorio, attivare la comunità e ridefinire lo spazio pubblico attraverso i linguaggi del contemporaneo.

Con queste premesse nasce a Magliano in Toscana AttraversaMenti Kiassosi Festival, un progetto del giovane collettivo Officine Meraki che animerà il borgo maremmano nelle giornate del 13 e 14 giugno, realizzato con il sostegno di Comune e Pro Loco: uno spazio di “attraversamento” vivace e informale della scena contemporanea, ma al tempo stesso un evento in profonda connessione con la comunità e il territorio che lo ospita.

Il progetto nasce dal desiderio di creare un format che unisca ascolto del territorio, sostenibilità e scoperta e promozione di giovani artisti. Il programma prevede attività e spettacoli per bambini e famiglie, “maratone teatrali” diffuse nel centro storico in cui si alterneranno work in progress di compagnie e artisti emergenti, una performance itinerante, progetti che prevedono il coinvolgimento della comunità e momenti conviviali a base di musica e prodotti locali per incontrarsi, conoscersi, scambiarsi opinioni.

Dedicata alla figura del Matto, la carta dei tarocchi identificata dal numero zero che rappresenta l’inizio di un viaggio, questa “edizione 0” del festival vede in cartellone molti artisti che si stanno affermando sulla scena nazionale.

Il programma

Ad aprire la giornata di sabato 13 giugno, alle 17.00, al giardino del Torrione, sarà lo spettacolo per famiglie “Le avventure di TestaMel”, nuova produzione di Officine Meraki. Seguirà la prima “maratona teatrale”, aperta dal Gruppo della Creta con la presentazione dei tre testi finalisti del progetto “P.S. Prossime Storie”, dedicato a drammaturghe e drammaturghi emergenti under 30.

Dopo un breve momento di confronto con gli artisti – accompagnato da un bicchiere di vino offerto dalla Tenuta Le Rogge di Scansano – andrà in scena il primo studio di Love me horror, compagnia Manuelli/Baladam. Infine, allo Chalet comunale sarà possibile cenare alla Sagra del fritto, per concludere la serata in stile stand-up comedy con Davide Grillo e i suoi Nuovi monologhi innecessari e analgesici.

La seconda giornata di festival, domenica 14 giugno, inizierà con “Natura racconta”, performance itinerante in cuffia a cura di Filippo Baglioni che condurrà il pubblico in una passeggiata fuori dalle mura (partenze alle 11.00 e alle 16.00). Le famiglie potranno invece divertirsi a scovare indizi e risolvere piccoli misteri con un’escape room a cielo aperto diffusa in tutto il borgo. In piazza della Repubblica ci sarà poi la danza con Francesca Santamaria e il suo “Good vibes only (beta test)” – performance che ha già calcato palchi nazionali e internazionali – e di nuovo al teatro con “0 a 0” di Pietro Giannini, premio Ubu in carica come miglior attore under 35. Il festival si chiuderà, sempre allo chalet comunale, con un dj set a cura di Yellowhat.

Per tutta la durata del festival sarà fruibile inoltre il progetto di narrativa partecipata “Radici sonore”, realizzato in collaborazione con la classe II A della scuola secondaria di Magliano in Toscana: dai racconti dei ragazzi sui luoghi per loro più significativi, sono nati episodi un podcast che sarà accessibile direttamente sul posto tramite QR code, andando a comporre una “cartografia emotiva” del borgo.

Il programma completo di tutti i dettagli è consultabile sul sito: www.officinemeraki.it/attraversamenti.

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione per la performance itinerante “Natura racconta” (i posti sono limitati al numero di cuffie) e per l’escape room per famiglie. E’ gradita la partecipazione con un accessorio di colore rosa/fucsia.

Per informazioni e prenotazioni: