Grosseto celebra gli 80 anni della Repubblica italiana

Grosseto. La città di Grosseto ha celebrato oggi, 2 giugno, l’80° anniversario della nascita della RepubblicaiItaliana con una cerimonia istituzionale organizzata dalla Prefettura.

Le celebrazioni

Le celebrazioni hanno preso il via al Parco della Rimembranza, dove autorità civili, militari e religiose si sono riunite per rendere omaggio ai Caduti. Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria.

La cerimonia è poi proseguita in piazza Fratelli Rosselli con la resa degli onori militari al Prefetto, l’alzabandiera solenne e l’esecuzione del Canto degli Italiani, momenti particolarmente significativi nel ricordo dei valori fondanti della Repubblica.

Nel corso della manifestazione è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini che si sono distinti per il loro impegno e per i meriti acquisiti nei diversi ambiti della vita civile, sociale e professionale.

A ottant’anni dal referendum del 2 giugno 1946, che ha sancito la scelta repubblicana degli italiani, la ricorrenza ha rappresentato un importante momento di riflessione sui valori di libertà, democrazia, unità nazionale e partecipazione che continuano a costituire il fondamento della Repubblica italiana.