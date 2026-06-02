La frazione raccontata da una giovane studentessa: la ricerca di Giulia conquista il pubblico

Manciano (Grosseto). Una passione autentica per la storia locale, curiosità, impegno e voglia di conoscere le proprie radici. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il lavoro di ricerca realizzato da Giulia Costanzo, 12 anni e mezzo, studentessa della seconda classe della scuola secondaria di primo grado di Marsiliana, che nei giorni scorsi ha avuto l’opportunità di presentare pubblicamente un approfondimento dedicato alla storia della frazione.

Il progetto

Il progetto è nato grazie all’interesse della giovane studentessa e all’incoraggiamento del suo professore di storia. Con grande entusiasmo Giulia ha avviato un percorso di ricerca che l’ha portata a consultare fonti disponibili sul web, a raccogliere testimonianze e documenti conservati dal nonno e ad approfondire aspetti significativi della storia di Marsiliana. Il lavoro è stato arricchito da una selezione di immagini che hanno accompagnato l’esposizione, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente il racconto.

Grazie alla disponibilità della presidente della Pro Loco Marsiliana, Francesca Staiti, la giovane studentessa ha potuto condividere il proprio lavoro davanti al pubblico, dimostrando preparazione, sicurezza e una sorprendente capacità di raccontare il territorio e la sua evoluzione nel tempo.

Presenti all’iniziativa il vicesindaco del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini.

«Sono rimasto profondamente colpito dalla preparazione, dalla maturità e dalla passione dimostrate da Giulia – dichiara Bulgarini –. Vedere una ragazza così giovane dedicare tempo ed energie alla storia della propria comunità è motivo di grande soddisfazione. Il suo lavoro testimonia quanto sia importante trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e dell’identità dei luoghi in cui vivono. E non solo: è il frutto di una formazione didattica che le nostre scuole comunali portano avanti con professionalità e con passione. Giulia ha mostrato curiosità, metodo e una notevole capacità di approfondimento, qualità che meritano di essere valorizzate. A lei vanno i complimenti dell’amministrazione comunale per l’impegno e per il bellissimo contributo offerto alla comunità di Marsiliana e un ringraziamento alla Pro Loco Marsiliana per questa bellissima iniziativa».

Nella foto, da sinistra: Roberto Bulgarini, Giulia Costanzo, Francesca Staiti e Matteo Bartolini