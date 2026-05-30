Festa della Repubblica: il Prefetto consegna le onorificenze, tutti i premiati

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Grosseto. Martedì 2 giugno, a partire dalle 9.30, presso il Parco della Rimembranza e, a seguire, dalle 10.30, in piazza Fratelli Rosselli, si svolgerà la cerimonia celebrativa dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica italiana, presieduta dal Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Programma della giornata
Alle 9.30, presso il Parco della Rimembranza, avrà luogo la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti.
Alle 10.30, in piazza Fratelli Rosselli, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, cui seguirà l’intervento del Prefetto.
A seguire, avrà luogo la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” (Omri), conferite dal Capo dello Stato a cittadini distintisi per meriti civili, sociali e professionali, secondo l’elenco di seguito riportato:
- Roberto Bardini – Ufficiale O.M.R.I. – Imprenditore, socio cofondatore e amministratore delegato della Roberto Ricci Designs di Grosseto
- Generale di Brigata Gianluca Campana – Ufficiale O.M.R.I. – Ufficiale Generale della Guardia di Finanza, Direttore di Pianificazione strategica e Controllo al Comando generale della Guardia di Finanza di Roma
- Tenente Colonnello Marta Ciampelli – Cavaliere O.M.R.I. – Ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Grosseto
- Capitano Antonio Giordano – Cavaliere O.M.R.I. – Ufficiale inferiore della Guardia di Finanza, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Orbetello
- Graziana Grassini – Cavaliere O.M.R.I. – Biologa ed enologa
- Tenente Colonnello Nicola Greco – Cavaliere O.M.R.I. – Ufficiale superiore dell’Esercito Italiano, Capo del Servizio amministrativo del Centro Militare Veterinario di Grosseto
- Fabio Ignaccolo – Cavaliere O.M.R.I. – Vicedirettore con la funzione di vicario del direttore e Capo Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate presso la Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate di Roma
- Primo Luogotenente Andrea Porzio – Cavaliere O.M.R.I. – Sottufficiale della Marina Militare, appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio all’Ufficio circondariale marittimo di Piombino con l’incarico di Capo sezione Gestione Risorse
- Colonnello medicoveterinario Dottor Salvatore Santone – Cavaliere O.M.R.I. – Ufficiale superiore dell’Esercito Italiano, Comandante del Centro Militare Veterinario di Grosseto e Comandante del presidio militare di Grosseto
Alle 20.00 si terrà, inoltre, la cerimonia dell’ammainabandiera in piazza Fratelli Rosselli.
Modifiche alla viabilità
Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni e la tutela della pubblica incolumità, saranno adottate le seguenti misure di regolazione del traffico nel centro abitato di Grosseto:
- piazza Fratelli Rosselli: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 7.00 alle 13.00 del 2 giugno, fatta eccezione per i mezzi autorizzati a servizio della cerimonia;
- divieto di transito (dalle 7.00 alle 13.00) nelle seguenti vie:
- via Fallaci (corsia con direzione in piazza Rosselli, a partire dall’intersezione con via Porciatti);
- via Oberdan (nel tratto compreso tra via Buozzi e piazza Rosselli);
- via Matteotti (nel tratto compreso tra via Rattazzi e piazza Rosselli);
- via Roma (lato sinistro rispetto al senso di marcia, nel tratto compreso tra piazza Rosselli e via Damiano Chiesa): divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6.00 alle 13.00, ad eccezione dei veicoli autorizzati dalla Prefettura e di quelli al servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria negli stalli riservati;
- via Saffi – Parco della Rimembranza: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8.00 alle 10.00 nel tratto adiacente all’accesso al Parco, con esclusione dei veicoli a servizio delle autorità.
Sarà in ogni caso garantito l’accesso alle proprietà private.