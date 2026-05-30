Festa di Sole: lo speciale compleanno di solidarietà torna alla Cava di Roselle

Grosseto. Non può iniziare l’estate senza la Festa di Sole. E allora anche quest’anno si conferma l’appuntamento con lo speciale compleanno in ricordo di Maria Sole Marras: giochi, musica e golosità per stare insieme e sostenere la ricerca.

La Cava di Roselle tornerà ad accendersi da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio per tre bellissime serate dedicate a grandi e bambini con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer a sostegno della neuro-oncologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze.

“Festa di Sole è un bellissimo progetto ormai condiviso da tante persone che in nove anni ci ha permesso di raccogliere e donare 546.726 euro alla Fondazione Meyer e senza dubbio l’evento estivo, il compleanno di Maria Sole, è l’appuntamento più atteso e partecipato – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole –. Siamo felici, dunque, di riproporlo anche quest’anno secondo la formula consolidata: la cena con i nostri amati chef, una brigata d’eccellenza che cresce ogni anno di più, la giornata pensata per i più piccoli con Bimbi in Cava e la serata dedicata al torneo di burraco. Un grande grazie va a tutti i membri e gli amici dell’associazione che ci aiutano ad immaginare, creare e realizzare aggiungendo sempre qualcosa di nuovo”.

Per l’edizione 2026 si inizia lunedì 29 giugno con la cena degli ‘Chef in Cava’, in cui saranno protagonisti ventisei grandi nomi della cucina, sia locali che provenienti da tutta la Toscana: sedici chef, di cui cinque stellati, tre pizzaioli e sette pastry chef che proporranno specialità di terra e di mare con prodotti locali, anche i vini saranno del territorio; si prosegue mercoledì primo luglio, giorno del compleanno di Maria Sole, con ‘Bimbi in Cava’, un pomeriggio di giochi, colori e spettacoli dedicati ai più piccoli; si conclude venerdì 3 luglio con il torneo ‘Burraco in Cava’.

“Questo evento è una bellissima festa che dà in qualche modo il via alla stagione estiva e noi ci impegniamo affinché possa coinvolgere sempre più persone – spiega Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole –. Quest’anno abbiamo deciso di proporre tre serate non consecutive, ma gli appuntamenti sono gli stessi: 0Chef in Cava’, ‘Bimbi in Cava’ e ‘Burraco in Cava’. Come sempre, a nome dell’associazione, un grazie speciale a tutti gli chef che fanno parte della ‘nostra brigata’ e agli artisti che animeranno il pomeriggio dedicato ai bambini. Anche per questa edizione il ricavato della giornata dedicata ai più piccoli sarà devoluto alla Milano25 Onlus di Zia Caterina per contribuire al progetto della Tana dei SuperEroi, mentre le donazioni raccolte nelle altre serate, ‘Burraco’ e ‘Chef in Cava’, andranno a sostenere la Fondazione Meyer”.

Durante la festa sarà presente il gazebo della Fondazione Meyer, per tutte le informazioni sulle sue attività è possibile consultare il sito: http://www.fondazionemeyer.it/. Sarà possibile anche iscriversi all’associazione Festa di Sole versando una quota libera.

Il progetto di chemioterapia e protonterapia

L’Unità di neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte.

Il centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l’unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

Programma

Lunedì 29 giugno, “Chef in Cava”

Ore 19.00 aperitivo con i prodotti della Maremma e dell’Amiata

Ore 20.30 cena firmata da grandi chef locali e da tutta la Toscana

La partecipazione alla serata, solo su prenotazione, prevede un contributo di 75 euro a persona, che è possibile versare sul conto corrente di Banca Tema intestato a “Associazione Festa di Sole” – Iban IT29S0885114302000000227835 (bonifico gratuito presso tutti gli sportelli Banca Tema) oppure utilizzando l’app Satispay scegliendo il “negozio” Festa di Sole, che corrisponde all’associazione.

Per prenotare è obbligatorio contattare il numero dell’associazione Festa di Sole: 334.7343179

Gli chef che parteciperanno: Francesco Bracali del ristorante Bracali di Massa Marittima, una stella Michelin; Andrea Campani del ristorante Osteria del Borro di Arezzo; Mario Cipriano di Cipriano Pizzeria di Firenze; Massimiliano Ciriegia del ristorante Osteria del mare di Castiglione della Pescaia; Gianfrancesco Cutelli della gelateria De’ Coltelli di Pisa; Sergio Dondoli della gelateria Dondoli di San Gimignano; Marco Favino pizzaiolo; Michelino Gioia del ristorante Il Pellicano di Porto Ercole, una stella Michelin; Andrea Laganga della macelleria Laganga di Grosseto; Roberto Lodovichi presidente regionale Federazione cuochi; Emiliano Lombardelli del ristorante Dama Dama dell’Argentario golf resort; Sacha Naldi del ristorante Casa Corsini di Castel del Piano; Cinzia Otri della gelateria della Passera di Firenze; Giovanni Peggi del ristorante Marula di Follonica; Andrea Perini del ristorante Al 588 di Bagno a Ripoli; Valeria Piccini del ristorante Da Caino di Montemerano, due stelle Michelin; Paola Picchi del ristorante Momenti conviviali di Livorno; Mariangela Prianti del ristorante Casa Corsini di Castel del Piano; Maria Probst del bioagriturismo e azienda agricola biodinamica Il Cerreto di Pomarance Val di Cecina; Federica Ritteri del ristorante Amorvino di Gavorrano; Roberto Rossi del ristorante Il Silene di Seggiano, una stella Michelin; Paolo Rufo della pasticceria Millevoglie di Albinia; Giovanni Santarpia della pizzeria Santarpia di Firenze; Emilio Signori del ristorante La Luna di Tirli;; Massimiliano Volonterio del ristorante Castello di Vicarello di Cinigiano; Daniele Zazzeri del ristorante La Pineta a Bibbona, una stella Michelin.

A coordinarli Matteo Donati del ristorante Donati di Castiglione della Pescaia.

Dei vini si occuperà la delegazione grossetana di Ais, Associazione italiana sommelier.

Mercoledì 1 luglio, “Bimbi in Cava”

Ingresso libero

Dalle 18 fino a dopo cena: spettacoli, giochi, musica e magia.

Alle 20 cena offerta a tutti i bambini con un appetitoso menù a base di pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella. Per gli adulti sarà a disposizione un menù griglieria

Venerdì 3 luglio, “Burraco in Cava”

Ore 20.45 4 turni Nitchell italiano o internazionale, classifica unica

iIcrizione minima 15 euro entro lunedì 29 giugno

Per informazioni e iscrizioni: cell. 3347343179 (Festa di Sole) o 339.5480892 (Isabella).

Per tutte le informazioni sulla Festa: www.facebook.it/festadisole