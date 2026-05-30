In paese si inaugura il nuovo Teatro del Leccio: il programma della cerimonia

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per l’inaugurazione del Teatro del Leccio di Capalbio.

La cerimonia si terrà mercoledì 3 giugno, a partire dalle 9, con il saggio finale del progetto “Leggere: forte!”, l’iniziativa della Regione Toscana che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi e che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Capalbio e Manciano. A seguire sarà inaugurato, alla presenza di molti rappresentanti delle istituzioni, il nuovo teatro di Capalbio.

“Un evento inaugurale – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura e alla scuola – che evidenzia il Teatro del Leccio come un’opera non solo di altissimo profilo architettonico, ma anche dal grande valore sociale. Promuovere un appuntamento così importante legato alla lettura e, soprattutto, ai giovani del nostro territorio e alla scuola capalbiese valorizza ancora di più uno spazio tanto eccezionale come quello del nuovo teatro”.

All’inaugurazione interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Prefetto di Grosseto Paola Berardino, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, l’assessore comunale alla cultura e alla scuola Patrizia Puccini, l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, l’assessore regionale al rurismo Leonardo Marras, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana – Ufficio VII ambito territoriale di Grosseto, Alessandra Liberatore, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano e Capalbio, Francesca Iovenitti.

“Celebrare la parola scritta e parlata insieme alle istituzioni politiche – dichiara la dirigente scolastica Francesca Iovenitti – significa riconoscere alla lettura ad alta voce quel valore trasversale e inclusivo che le evidenze scientifiche e i principi del progetto ‘Leggere: forte’ le attribuiscono come strumento fondamentale per la crescita cognitiva, il contrasto alla dispersione scolastica e lo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri ragazzi. Ringrazio l’amministrazione capalbiese che ci ha offerto un’occasione così preziosa di condivisione in questo spazio privilegiato”.

Il programma

Alle 9, accoglienza dei partecipanti al Teatro del Leccio e saluti delle autorità territoriali e scolastiche; alle 9.30, “Parole in-comune. Perché leggere: forte!”, presentazione delle attività (con il contributo di Alice Severi, coach Indire); alle 10.15, “Se un giorno di giugno… un lettore”, avvio dei laboratori diffusi ed itineranti e delle attività condivise di lettura (allievi e docenti); alle 11, “Il potere delle parole”, saggio finale delle alunne e degli alunni dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi”; alle 12, talk sulla lettura ad alta voce con Raimonda Morani (ricercatrice Indire, docente Lumsa/Sapienza), Maria Grazia Proli (architetto, Unifi) e Vanessa Roghi (scrittrice, saggista e storica); a seguire si terrà l’inaugurazione del Teatro del Leccio e il taglio del nastro.