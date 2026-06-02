Un nuovo murales alla Cittadella dello Studente: è stato realizzato da due classi dello Scientifico

Grosseto. Sarà inaugurato giovedì 4 giugno, alle 11, alla Cittadella dello Studente di Grosseto, il murales realizzato al Polo Pietro Aldi da due classi del Liceo scientifico “Marconi” sotto la direzione dell’artista Marco Milaneschi, della professoressa Beatrice Sgherri e della dirigente scolastica Giorgia Ricci.

Saranno presenti il presidente della Provincia, Francesco Limatola, la dirigente scolastica Giorgia Ricci, la professoressa Sgherri con gli studenti, Claudio Reginali, presidente dell’associazione Green Future Center, e l’artista Milaneschi.

Il murales

Tutto è nato dalla volontà di Claudio Reginali, che all’inizio dell’anno 2026 ha preso contatto con la professoressa Beatrice Sgherri, lanciando l’idea di creare una prima collaborazione con gli studenti della Cittadella, ma il progetto di collaborazione è solo all’inizio. Reginali, Milaneschi e la professoressa Sgherri hanno affiancato le due classi degli studenti attraverso un percorso formativo, di formazione scuola – lavoro e gli studenti hanno pensato, ideato e progettato l’opera, sotto la direzione dell’artista Marco Milaneschi.

Il murales, che riqualifica la parete destra all’ingresso dell’edificio scolastico, accoglie tutti a scuola con la parola “Welcome”. Ogni lettera richiama graficamente una diversa materia studiata a scuola. La L diventa microscopio, i ragazzi si sono domandati quali sono gli aspetti più importanti del loro Istituto, scientifici, informatici culturali. La parte alta del murales rappresenta la galassia, l’atomo, la chimica, nella parte bassa invece hanno rappresentato una figura umana con un sistema binario da una parte e dall’altra parte tutto il sistema arterioso.

Le braccia sono aperte: da una parte tengono il libro classico della sapienza e dall’altra parte il computer, il cui schermo diventa l’attuale cassetta postale. La parete di sinistra dell’ingresso all’Istituto è stata semplicemente pitturata, ma sopra alla stessa e sopra al murales è stato dato il prodotto fotosan, una pittura fotocatalitica e nanotecnologica creata per purificare l’aria, sfruttando la luce (naturale o artificiale) e il biossido di titanio che abbatte le sostanze nocive come gli ossidi di azoto, i composti organici volatili e le polveri sottili.

Un segnale di rispetto per il nostro ambiente.