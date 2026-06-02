“La tua voce conta”: Cna conclude la seconda campagna di ascolto

Grosseto. Si terrà giovedì 4 giugno, nella sala conferenze “Maurizio Masini” di Cna Grosseto, in via Birmania 96, l’appuntamento conclusivo della seconda campagna di ascolto “La tua voce conta”, il percorso promosso da Cna Impresa Donna Grosseto e Cna Grosseto che, a partire da settembre 2024, ha attraversato numerosi comuni della provincia per incontrare artigiani, artigiane, imprenditori e imprenditrici del territorio.

Un’iniziativa nata con l’obiettivo di raccogliere esigenze, criticità e proposte dal mondo dell’impresa locale attraverso una serie di incontri territoriali rivolti sia alle imprese del territorio, che alle istituzioni

Tra i temi emersi con maggiore forza nel corso degli incontri, particolare rilievo ha assunto quello della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, considerato oggi una delle questioni centrali per chi fa impresa e per chi lavora. Il confronto ha preso avvio da una serie di testimonianze delle imprenditrici di Cna, che hanno raccontato la loro esperienza e condiviso aspetti positivi e criticità.

“Dall’ascolto dei territori – spiega Paola Checcacci, presidente di Impresa Donna Cna Grosseto – è emersa la necessità di ripensare l’organizzazione del lavoro e i servizi in una prospettiva più attenta alle esigenze delle persone. Parliamo di un tema che riguarda donne e uomini, imprese e famiglie, e che incide direttamente sulla qualità della vita e sulla competitività del nostro territorio”.

L’incontro

Proprio a partire dalle testimonianze raccolte durante il percorso, Cna Grosseto presenterà nel corso dell’incontro alcune ipotesi di lavoro future finalizzate alla costruzione di una rete territoriale per la conciliazione vita-lavoro, coinvolgendo tutti gli attori pubblici e privati interessati.

L’obiettivo è quello di sviluppare strumenti e progettualità capaci di rispondere a bisogni differenti: servizi family-friendly, misure di sostegno all’organizzazione del lavoro, politiche di welfare locale e azioni orientate alla sostenibilità ambientale.

“Costruire oggi una rete territoriale sulla conciliazione vita-lavoro – sottolinea Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – significa creare le condizioni per intercettare domani importanti opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee. Ma soprattutto significa avviare una riflessione concreta su nuovi modelli di sviluppo fondati sulla qualità del lavoro, sull’innovazione organizzativa, sulla formazione e sul benessere delle comunità”.

Secondo Cna Grosseto, infatti, investire su questi temi può rappresentare un’opportunità strategica per promuovere una crescita diffusa e sostenibile del territorio, attraverso modelli flessibili di organizzazione del lavoro, una migliore gestione dei tempi e degli spazi urbani, nuove competenze e politiche orientate a una vera “società conciliante”.

L’iniziativa prenderà il via alle 16 con i saluti di Paola Checcacci, presidente di Cna Impresa Donna Grosseto. A seguire, Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, presenterà il percorso svolto in questi mesi, illustrandone obiettivi raggiunti e prospettive future.

Alle 16.30 Claudia Musolesi e Patrizia Di Santo, esperte di work-life balance, approfondiranno il tema della rete di conciliazione vita/lavoro, portando all’attenzione del pubblico politiche, strumenti e progetti già realizzati in altri contesti territoriali. All’evento prenderanno parte anche i rappresentati del Comune di Grosseto.

L’incontro proseguirà con gli interventi del pubblico e con un momento di dibattito aperto, pensato per raccogliere contributi, idee e proposte da parte di istituzioni, imprese, associazioni e cittadini interessati a contribuire alla costruzione di un percorso condiviso sul territorio.

Le conclusioni dei lavori, previste tra le 17.45 e le 18, saranno affidate ad Anna Rita Bramerini.