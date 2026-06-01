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Le Case di comunità si colorano di dipinti: le opere realizzate dagli studenti del Liceo artistico

Iniziativa della scuola con Rotary Club Orbetello-Costa d'Argento e Monte Argentario

di Redazione
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Grosseto. Le nuove Case di comunità di Orbetello e Porto Santo Stefano si arricchiscono di circa 40 opere realizzate dagli studenti delle classi V B e V C dell’indirizzo Arti figurative del Liceo artistico di Grosseto, nell’ambito di un progetto promosso dai Rotary Club Orbetello-Costa d’Argento e Monte Argentario in collaborazione con la Usl Toscana Sud Est.

Le opere

Le tele, dedicate al tema dell’ambiente naturalistico e storico del territorio, rappresentano in chiave artistica la laguna di Orbetello, la fauna e la flora locali, le tradizioni marinare e i paesaggi dell’Argentario. Le opere sono state pensate per rendere gli spazi comuni delle strutture sanitarie più accoglienti e confortevoli per cittadini, operatori e professionisti.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Rotary Club Orbetello-Costa d’Argento e Monte Argentario e agli studenti e agli insegnanti del Liceo artistico di Grosseto. Grazie anche a Rosemarie Romeo per aver promosso l’idea – dichiara Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto della Asl Toscana sud est Colline dell’Albegna -; con questo progetto, le nostre Case di comunità si arricchiscono di opere che raccontano il territorio e contribuiscono a rendere gli ambienti di cura più accoglienti e vicini alle persone. L’idea di portare l’arte nei luoghi della sanità rappresenta un valore aggiunto importante: la bellezza può favorire il benessere e creare spazi capaci di accogliere cittadini, professionisti e operatori in un contesto più umano e confortevole».

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