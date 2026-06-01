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Lavori pubblici, Berardi: “Ingresso in paese in fase di ultimazione, sopralluogo per illuminare scritta di benvenuto”

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). «Rotatoria all’ingresso di Orbetello: lavori in fase di ultimazione e mercoledì 3 giugno previsto il primo sopralluogo per illuminare la scritta di benvenuto»: a farlo sapere è il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi, che fa il punto sugli interventi in corso sul territorio di competenza dell’Ente. 

«Sono in fase di ultimazione – spiega Berardi – i lavori di riqualificazione di tutta l’area all’ingresso di Orbetello, terrapieno e rotatoria, che ha previsto la messa a dimora di oltre 150 piante e la realizzazione della scritta di benvenuto che, già il prossimo mercoledì, sarà oggetto di sopralluogo per il progetto di illuminazione. Per quanto riguarda la riqualificazione dell’illuminazione di alcune aree, che ha previsto un investimento complessivo di circa 250mila euro, all’interno dei giardini chiusi l’intervento è concluso (nella foto in basso, ndr). Da Orbetello centro l’intervento si sposterà alla Spiaggetta, per proseguire a Orbetello scalo nel piazzale antistante alle attività di via Cecioni e, infine, in via Aurelia Antica».

«Dopo la rimozione dell’ordigno bellico – prosegue il consigliere lagunare – proseguono a ritmo serrato sui 27 chilometri. della Ciclopista Tirrenica, in parte da realizzare, in parte da manutenere. Per quanto riguarda il decoro urbano, inoltre, sono in fase di ultimazione gli interventi di manutenzione e riqualificazione della totalità dei parchi gioco per bambini di competenza comunale e, per quanto concerne il verde pubblico, si susseguono interventi su tutto il territorio, da Talamone all’Ansedonia, passando per Fonteblanda, Albinia, Giannella, Polverosa, Orbetello Scalo, Neghelli, Orbetello Centro».

«Infine, a partire dal mese di giugno appena iniziato – conclude Berardi –, scattano gli interventi sulle strade vicinali e, inoltre, stiamo lavorando già a un progetto di fattibilità per intervenire in modo massiccio su tutta la viabilità».

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